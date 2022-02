Dal 21 al 23 febbraio in via Di Brazzà, a Udine, la disciplina della circolazione sarà modificata per l'esecuzione di alcuni lavori programmati.

Saranno istituiti il “Divieto di fermata” per ogni categoria di veicolo su ambo i lati della carreggiata e il “Divieto di transito” nel tratto compreso tra via Del Torso e piazzale Cavalcaselle. Di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo via Del Torso, piazzale Cavalcaselle e via Pradamano.