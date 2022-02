Udine, viabilità modificata in via Gemona

Lavori in centro a Udine, in via Gemona, e viabilità modificata a partire da oggi, martedì 22 febbraio e fino al 31 dicembre 2022. In via Portanuova sarà installata una gru edile e un cantiere. Nelle vie Petracco e Antinini sarà pertanto istituito il doppio senso di circolazione, pertanto i veicoli provenienti da via Mazzini potranno anche svoltare a sinistra. In via Gemona, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Deciani e via Santa Chiara, i frontisti della stessa via e di via Antonini/Petracco, di piazzetta Antonini, di via Bartolini, di via Caiselli e di via Portanuova, potranno percorrere la corsia riservata abus, taxi e polizia.