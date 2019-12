Udine, vigili cinofili per combattere la droga

Un'arma in più per “stanare” gli spacciatori e scovare i luoghi dove vengono nascoste le sostanze stupefacenti. La Polizia Locale di Udine si doterà di un nucleo cinofilo per contrastare lo spaccio di droga, grazie alla mozione presentata dal Consigliere di FDI Antonio Pittioni e approvata in Consiglio Comunale con 26 voti favorevoli, duecontrari e 10 astenuti.

"L’Assessore alla sicurezza Alessandro Ciani e il Comandante Eros del Longo sono già al lavoro per individuare gli agenti di Polizia Locale che seguiranno un corso di formazione per diventare conduttori dei cani", spiega Pittioni. "L'idea è di procedere alla creazione di un’area comunale adibita a tale scopo, sotto la regia di un istruttore specializzato che coordinerà l’attività dell’agente e del cane per un periodo minimo di sei mesi dopo i quali entrambi saranno pronti ad affrontare il servizio".

"Il dilagante propagarsi del fenomeno droga anche nella nostra città deve e può essere fermato", prosegue Pittioni. "Questo è uno dei mezzi più efficienti e collaudati che porteranno più sicurezza e prevenzione. Un cane antidroga in azione può togliere dalla strada sostanze stupefacenti che gli esseri umani riescono a scoprire solo con grandi difficoltà e dopo lunghe ricerche. Sono certo che questo servizio, primo in Friuli Venezia Giulia, porterà molte soddisfazioni".