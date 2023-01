Udinese-Empoli, scatta l'ordinanza contro le soste selvagge

Partiranno questo pomeriggio, con Udinese-Empoli, le prime limitazioni al transito e i divieti di sosta predisposti ai Rizzi. L'ordinanza firmata dal Sindaco di Udine Pietro Fontanini lo scorso 20 dicembre farà scattare il piano per mettere al riparo dal traffico e dalle soste selvagge il quartiere a poche decine di metri dallo Stadio Friuli. Tre ore prima del match, quindi alle 17.45, saranno attivati i divieti tra le arterie principali del quartiere.

Le limitazioni termineranno due ore dopo il triplice fischio, quindi fino a mezzanotte e mezza, e riguarderanno, in particolare, via Brescia, via Lombardia, via Crema, via Sondrio, via Fagagna, via Milano e via Bergamo.

Quella di stasera, lo ricordiamo, sarà la prima partita di Campionato del 2023, dopo la sosta forzata per il Mondiale in Qatar, il primo nella storia disputato in periodo autunnale.

L'Udinese tornerà dunque a giocare al Friuli a due mesi di distanza dall'ultima partita casalinga, disputata il 4 novembre contro il Lecce. Seguirono, poi, due sfide fuori dalle mura amiche, prima contro lo Spezia di Gotti e il big match contro il Napoli, perso al Maradona per 3 a 2.