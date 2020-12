Ufficio Immigrazione: accesso agli sportelli solo su prenotazione

Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm del 3 dicembre 2020 e del Decreto legge 172 del 18 dicembre 2020 l'accesso del pubblico all'Ufficio Immigrazione della Questura di Udine nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 sarà regolamentato.



Potranno accedere agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione solamente coloro che siano in possesso di appuntamento fissato per quel giorno dalle Poste Italiane, a seguito di presentazione di istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno elettronico;



Nei giorni in "zona arancione", vale a dire 28,29,30 dicembre e 4 gennaio, sarà altresì consentito l'accesso per le altre tipologie di richieste di permesso di soggiorno, consegne e informazioni, ma solamente ai residenti nel Comune di Udine.