Ultime battute per il processo della truffa bancaria di Tolmezzo

Cinque anni di reclusione e 423mila euro di danno. Sono le richieste del pm Elisa Calligaris e delle parti civili nei confronti del 62enne di Tolmezzo, sotto processo in Tribunale a Udine. Il caso è quello della bancaria accusata di aver truffato per 2,2 milioni di euro decine di clienti della filiale tolmezzina della Ubi Banco Brescia.

Secondo l’accusa la donna, tra il 2006 e il 2016, aveva convinto le vittime a effettuare investimenti per poi intascare i soldi, oltre a prelevare somme dai conti correnti all’insaputa dei clienti. Per lei, deceduta nell’ottobre 2021 all’età di 58 anni, il processo è terminato, ma è continuato per l’ex marito della donna, oltre che per la sorella e il cognato, tutti e tre accusati di riciclaggio.

Nella requisitoria il pm ha spiegato come nei conti correnti del 62enne fossero state versate somme non giustificate dal suo stipendio di dipendente e riconducibili all’attività dell’ex moglie.

Con quei soldi acquistò un’Audi Q3 e pagò il conto del dentista. L’accusa ha, invece, chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato per la sorella e il cognato.

Il caso scoppiò quando la bancaria chiese in filiale la smobilitazione di polizze vita e investimenti poi risultati inesistenti.