Ultimo 'appuntamento' Covid da Gorizia

"Lo confesso, carissimi amici, questo appuntamento serale è stato per me uno dei momenti più intensi, più importanti, più coinvolgenti da quando sono sindaco", commenta da Gorizia Rodolfo Ziberna. "Fin dai primi momenti in cui si è affacciata questa epidemia ho condiviso con voi non solo le informazioni ma, soprattutto emozioni, ansie, speranze, delusioni, dolori e gioie. Ho pianto e ho riso con voi. Ci siamo presi per mano e abbracciati. Neppure per un momento, da allora, abbiamo sciolto questo abbraccio che mi ha dato tanta forza. Che mi ha guidato e supportato nei momenti più difficili. Mi sono sentito talmente vicino a voi da sentirmi voi. E mi è davvero difficile, oggi, rinunciare al nostro appuntamento serale. Ma è venuto il momento di guardare avanti".

"Il virus sembra aver davvero perso potenza e quasi ovunque si sta andando verso lo zero positivi. Anche a Gorizia, dove anche oggi siamo fermi a tre positivi. Da diversi giorni, ormai, non ci sono scostamenti significativi e l'aggiornamento quotidiano credo non abbia più senso. Ma voglio che questo nostro straordinario rapporto continui. Quindi, se siete d'accordo, ci incontreremo due o tre volte la settimana su questa pagina per parlare dei progetti di Gorizia e di questa ripartenza che vede tutti noi fortemente impegnati".

"Naturalmente continueranno i post sui singoli argomenti e le cosiddette edizioni straordinarie. Oggi abbiamo avuto un incontro con i dirigenti scolastici per programmare il rientro nelle scuole mentre domani sarà ufficializzata un'importante novità che arricchirà il panorama scolastico. Voglio continuare a condividere con voi ogni passo importante che riguardi la nostra Gorizia. Voglio sentire ancora le vostre opinioni e anche le vostre critiche. Vi voglio bene, davvero. Mi raccomando, continuate a scrivermi e contattarmi per qualsiasi cosa. Oggi un grande, specialissimo abbraccio che vi faccia sentire tutto il mio affetto", conclude Ziberna.