Ultimo giorno della fase uno, boom di altri reati

Nell'ultimo giorno della fase uno, in Fvg spicca l'aumento delle denunce per altri reati. Quasi a voler testimoniare una voglia di ritorno alla 'normalità'. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, infatti, sono state ben 48 le denunce non legate alle normative anti Covid-19, un numero quadruplicato rispetto alle giornate precedenti. Sempre contenuto, invece, il dato relativo alle sanzioni anti-contagio: a fronte di 2.418 verifiche delle autocertificazioni, infatti, sono state 78 le multe.

Nulla da segnalare sul fronte delle attività commerciali (domenica, lo ricordiamo, i negozi di alimentari rimarranno ancora chiusi almeno fino al 17 maggio compreso). Le forze dell'ordine hanno ispezionato 411 esercizi, ma tutti sono risultati a norma.