Ultimo weekend 'in giallo', anche in Fvg è corsa allo shopping

Ultimo fine settimana in 'zona gialla', prima del periodo festivo che sarà tinteggiato di rosso e arancione, e in tutti i centri della regione è stata corsa allo shopping, ma anche all'aperitivo con gli amici prima della lunga chiusura dei locali.

In molti casi, è successo quanto si voleva evitare: vie affollate come in un 'normale' weekend natalizio e tavolini dei locali, specie all'aperto, tutti pieni.

A Udine, nel pomeriggio, sono stati attivati i sei varchi per contingentare l'afflusso nella zona pedonale. Con i centri commerciali chiusi, già dal mattino molte persone hanno affollato il centro storico, con code fuori da diversi negozi. Gli ingressi nell'area pedonale, come disposto dall'ordinanza del sindaco Fontanini in vigore da ieri, hanno iniziato a essere regolati intorno alle 16.30 dal personale che presidia gli accessi, ovvero gli uomini della Protezione civile, della Vigilanza privata e della Polizia locale, che hanno consentito i transiti solamente in base al deflusso.

La situazione ha inevitabilmente creato file ai sei ingressi (in via Valvason, in piazza Marconi, in via Vittorio Veneto, in via Canciani, in via Savorgnana e in Galleria Bardelli) e, in alcuni casi, ulteriori assembramenti.