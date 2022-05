Ultraleggero precipita a Codroipo, un morto e un ferito grave

Tragedia questa mattina, poco prima delle 10, a Biauzzo di Codroipo, dove un ultraleggero è precipitato al suolo in un'area boschiva in zona Prati di Loreto.

Nel violento impatto il velivolo ha preso fuoco. Non c'è stato nulla da fare per il passeggero, Mauro Caporale, 40enne di Porcia, mentre è rimasto ferito in modo molto serio il pilota, Marco Vivan, 62enne purliliese; riuscito a uscire, è stato soccorso e trasportato d'urgenza al Centro grandi ustionati di Padova, dove è ricoverato in terapia intensiva.

Sul posto il personale sanitario e i Vigili del fuoco, con due squadre del distaccamento di Codroipo e il supporto di un'ulteriore squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia.

I pompieri si sono divisi in due squadre: mentre una iniziava a spegnere le fiamme, riuscendo a estinguerle prima che si propagassero a tutta l'area, l'altra, assieme ai sanitari, si è adoperata per soccorrere i due occupanti del velivolo.

Purtroppo per Caporale, che da un mese dirigeva la filiale della Credit Agricole FriulAdria di Prata, il personale medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso, mentre Vivan, descrito da tutti come un pilota esperto e metodico, è stato trasportato fino all'elicottero sanitario che l'ha trasferito in ospedale.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'area è stata interdetta per agevolare i soccorsi e la ricostruzione di quanto accaduto, al vaglio dei Carabinieri. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Codroipo.

L'aereo era appena decollato da un vicino aeroporto privato.

L'incidente è avvenuto proprio nel giorno in cui si celebra a Rivoli di Osoppo l'Air Expo 2022, l'esposizione dedicata al volo, rivolta agli appassionati e ai curiosi del mondo dell’aeronautica.