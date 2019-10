Umiliazioni e percosse alla compagna: arrestato

Nuovo caso di maltrattamenti in famiglia in Friuli. I Carabinieri di Sacile ieri all’alba hanno arrestato un artigiano 47enne, su esecuzione della misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Pordenone Eugenio Pergola. Dopo l’ennesima lite, che le era costata una botta al volto giudicata guaribile in 10 giorni, a inizio agosto la convivente, una 26enne, aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai militari. Grazie alla preziosa collaborazione, alla professionalità e sensibilità di un brigadiere donna, il comandante della Stazione Alessandro Battistella ha messo la giovane nelle migliori condizioni per denunciare i fatti.

E’ così emersa una lunga lista violenze e abusi, che si trascinava da almeno tre anni, anche in presenza del figlio, di soli due anni, nato dalla loro relazione. Aggressioni fisiche, umiliazioni, percosse e minacce (anche con un coltello da cucina) erano proseguite anche mentre la donna era incinta. E ancora privazioni continue di assistenza morale e materiale. L’uomo, per eccesso di gelosia, la pedinava, spiandola fuori dal posto di lavoro e usando i soldi che lei guadagnava per i suoi scopi, minacciandola e costringendola di fatto a vivere in uno stato di paura per sé e per il bimbo.

Sono stati i vicini di casa a chiamare le forze dell’ordine, preoccupati per le continue liti. Referti medici e testimonianze hanno ulteriormente avvalorato il grave quadro di violenza. Gli indizi di colpevolezza e la possibile reiterazione del reato hanno spinto il pm Marco Faion a chiedere il suo arresto. L’uomo, in attesa di giudizio, è stato accompagnato a casa di parenti, nel Veneziano, in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.