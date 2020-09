Un alunno positivo alla primaria Gabelli di Pordenone

Un alunno della scuola primaria Aristide Gabelli di Pordenone è risultato oggi positivo al Covid-19. A darne notizia il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro, Piervincenzo Di Terlizzi.

“Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentali ha già avviato le attività di tracciamento dei contatti, anche in ambito scolastico, e ha disposto le necessarie misure di quarantena preventiva, anche ad alcuni compagni, che sono già state comunicate a tutti gli interessati”, spiega il dirigente. “Per tutti gli altri studenti del plesso, invece, le lezioni proseguono regolarmente in presenza. Ricordiamo ancora che le misure organizzative, l'impegno di ognuno per la propria parte, la collaborazione con le autorità sanitarie possono permettere di attenuare il rischio e di affrontare nella maniera più adeguata queste evenienze”, sottolinea Di Terlizzi.

L’Istituto Comprensivo aveva già affrontato i primi casi di Coronavirus, con due studenti della secondaria risultati positivi il 17 settembre, a pochi giorni dalla prima campanella.

L’attività didattica va, comunque, avanti e, dal 5 ottobre, inizierà l'orario a tempo pieno nelle scuole dell'infanzia Vittorio Emanuele II e Beata Domicilla (con possibilità di estensione dell'orario alle 16.30); orario completo anche per le primarie Gabelli, Comina Bassa-IV Novembre e Carlo Collodi.