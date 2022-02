Un anno fa l'uccisione dell'ambasciatore Attanasio in Congo

Ricorre oggi l'anniversario dell'agguato mortale del 22 febbraio 2021 in Congo, a Goma. Nell'assalto persero la vita l'Ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci, appartenente al 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, e l'autista congolese, Mustapha Milambo.

Le indagini della Procura di Roma hanno appurato che si è trattato di un rapimento a scopo di estorsione finito tragicamente. Il commando aveva chiesto 50mila euro per la liberazione degli ostaggi.

Tanti i messaggi per ricordare il tragico attentato.

🙏🕯️Un pensiero commosso per l’ambasciatore Luca #Attanasio e il carabiniere Vittorio #Iacovacci, caduti un anno fa in un brutale attentato a Goma, in Congo, mentre operavano per un mondo migliore.