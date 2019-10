Un anno fa la tempesta Vaia. Gli esperti avvertono, può tornare

Anche un anno fa le condizioni meteo erano più o meno simili. Il 27 ottobre 2018 le temperature, nelle ore più calde della giornata, oscillavano nella nostra regione attorno ai 20-21 gradi. Il giorno dopo è iniziata Vaia, che passerà alla storia come una delle tempeste più violente che abbiamo colpito il Nord Est negli ultimi 150 anni, con venti fortissimi soprattutto il 29 ottobre, provenienti da Sud Est lungo l’Adriatico, che hanno impattato con incredibile violenza su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nella nostra regione sull’area montana le raffiche superarono i 150 chilometri orari, raggiungendo sul Monte Rest (a quasi 1.800 metri di quota tra Prealpi Carniche e Carnia) addirittura i 200 chilometri orari.

Ottobre sta per finire, ma le temperature sono addirittura più alte di quelle registrate lo scorso anno: il termometro misura 24 gradi, con un’anomalia termica di svariati gradi rispetto alla media, ma in Centro Europa sono stati superati i 30 gradi. L’estate è stata torrida, l’autunno non sta scherzando e si attende con una certa preoccupazione la discesa da Nord di un fronte freddo già nei prossimi giorni. La speranza che finalmente le temperature ritornino normali è controbilanciata dal timore che si verifichino nuovi eventi estremi, ai quali purtroppo siamo abituati. Non è però necessariamente detto che ciò accada, come ci ha spiegato Sergio Nordio, previsore dell’Osservatorio meteorologico regionale dell’Arpa. “In questi ultimi anni abbiamo a che fare con un incremento medio delle temperature piuttosto elevato. Per capire cosa accadrà bisogna seguire passo passo l’evoluzione, perché ogni episodio ha una sua storia; non tutti i fronti freddi sono pericolosi ed ognuno presenta una propria dinamica. Dipende anche dal fatto che si creino delle depressioni e da come si evolvono. Certo ora le temperature sono alte, anche quelle del mare. Stiamo verificando cosa accadrà la prossima settimana: alcuni modelli segnalano una prima discesa delle temperature già nei primi giorni, ma il fronte freddo non sembrerebbe essere molto marcato. Bisogna poi vedere quelli successivi come si comporteranno, ma di solito a novembre dobbiamo fare i conti anche con le complicazioni indotte dai fronti atlantici, oltre che con un mare molto caldo”.

A proposito degli allerta meteo e della tendenza a contestare questo strumento quando le previsioni non si avverano perfettamente, Nordio conferma che più si scende nel particolare, maggiore è la difficoltà di fare previsioni accurate, tanto più in un territorio come il nostro, dove l’arco alpino si trova a ridosso del mare: “Abbiamo a che fare con una regione dove le alpi orientali sono piuttosto basse e permettono alle masse d’aria calde provenienti dal Mediterraneo e quelle continentali provenienti da Nord, quindi più fredde, di entrare in contatto. Se poi teniamo conto che l’Alto Adriatico è la propaggine più settentrionale del Mediterraneo e che si tratta di un mare estremamente caldo, direi quasi tropicale - se ci spostiamo verso ovest restando sulla stessa latitudine, le acque sono decisamente più fredde -, allora è evidente che i contrasti sono inevitabili e i fenomeni possono essere tanto imprevedibili quanto rilevanti”.