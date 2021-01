Un'anziana caduta in casa e una donna vittima di un malore a Trieste

I vigili del fuoco del comando dei Trieste sono intervenuti questa notte nel capoluogo giuliano per prestare soccorso a una persona anziana caduta in casa. Poiché non riusciva ad alzarsi è stata raggiunta dai pompieri e poi affidata alle cure mediche del personale sanitario che l'ha trasportata in ospedale.



Secondo intervento intorno alle 22, sempre a Trieste, in via Foscolo, per due cassonetti per la raccolta differenziata della carta che sono stati dati alle fiamme. Il rogo stato domato prontamente dall'interno dei pompieri.



Sempre a Trieste, ieri, da segnalare un intervento dei sanitari in una abitazione di via Pirandello per una persona che non dava notizie di sé da diverse ore. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa e i parenti che non riuscivano a contattarla. Entrati in casa i soccorritori, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, hanno trovato la donna priva di vita. Fatale un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.