Un camper e due auto posteggiati prendono fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia, con il supporto di un'autobotte della sede centrale, sono intervenuti questa notte, alle 3.40, in Via Curiel, nel rione di Borgo San Sergio, per spegnere l'incendio di tre mezzi. A prendere fuoco un camper e due auto regolarmente parcheggiate in strada.

I pompieri hanno spento il rogo utilizzando il Naspo ad alta pressione. Le cause sono in corso di accertamento; sul posto anche la Polizia di Stato per quanto di competenza.

L'intervento si è concluso verso le 5.30.