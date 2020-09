Un caso Covid nella scuola primaria di Fiumicello

Si è registrato un positivo al Covid-19 nella scuola primaria di Fiumicello. A dare notizia il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Laura Sgubin. "Ho appreso dalla dirigente scolastica di un caso di positività tra gli allievi. Sono già state avvisate le famiglie dei compagni di classe, che dovranno rimanere a casa in attesa di essere contattati dall'Azienda sanitaria per il tampone", informa la prima cittadina su Facebook.

Ieri sera c'è stato un sopralluogo a scuola, alla presenza di Sindaco e Vicesindaco, Michele Fernetti, della dirigente scolastica e del referente di plesso, insieme ai medici del Dipartimento di prevenzione dell'AsuFc. "Oggi i locali saranno sanificati, come da prescrizione dell'Azienda sanitaria, così che lunedì possano riprendere in sicurezza le lezioni per tutte le altre classi" spiega Sgubin.

"Affrontiamo questa situazione con grande collaborazione tra tutte le Istituzioni, con la priorità di proteggere e tutelare la salute della comunità. Chiediamo a tutti, con altrettanto spirito di responsabilità, di fare la propria parte", conclude il sindaco.