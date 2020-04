Un caso in più a Gorizia, situazione stabile

"Già lunedì, in Friuli Venezia Giulia e/o in tutto il Paese, potrebbero entrare in vigore misure anti Covid-19 meno restrittive se, come pare, Governo e Regione avvieranno la fase due", spiega il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Si parla di una riapertura di locali di ristorazione con modalità di vendita per asporto, tipo take away, con ingressi molto ridotti, anche come tempi di permanenza: giusto quello che servirà per pagare e ritirare quanto acquistato, indossando una protezione per bocca e naso, guanti e con il gel igienizzante sempre a disposizione. Novità ci sarebbero anche per le uscite, con lo svolgimento di attività motoria all’aria aperta su tutto il territorio del comune in cui ci si trova. Inoltre, per le imbarcazioni da diporto, da dopodomani potrebbe essere dato l'ok a interventi di manutenzione a bordo e alla sistemazione delle darsena".

"La nostra Giunta regionale, finora, ha gestito con grande impegno l'emergenza e sono certo che farà altrettanto per avviare al più presto la cosiddetta fase due, più velocemente di quanto accade a livello nazionale. Si deve avere coraggio e ripartire subito nella sicurezza e chiedendo la collaborazione e il senso di responsabilità dei cittadini", prosegue Ziberna. "I bambini non possono più rimanere chiusi in casa e gli adulti devono ricominciare a lavorare, a pensare al futuro, a riprendersi le loro vite sospese. Come ho detto più volte, si deve ripartire subito, con tutte le misure necessarie ma subito".

"E a proposito di ripartenza, lunedì sarà in discussione, in consiglio comunale, il bilancio di previsione con i primi provvedimenti volti a contrastare le conseguenze del Covid-19. Fin dall'inizio dell'emergenza ho sostenuto che ciò che sta accadendo cambierà anche il modo di far politica. Ovunque. Non c'è più spazio per quelle schermaglie, quelle contrapposizioni su tutto che caratterizzavano la situazione politica precedente. Qui c'è un Paese da ricostruire, con famiglie la cui vita è stata stravolta, con un'economia devastata. Non è un dopoguerra qualsiasi, è qualcosa di nuovo, di più complesso, che necessita, per essere affrontato al meglio, dell'apporto di tutti. Un apporto generoso, solidale e che vada oltre la consueta abitudine di soddisfare i propri bacini elettorali".

"Non farò un appello a votare compatti per questo primo bilancio d'emergenza, ognuno farà in coscienza, ma faccio un appello affinché nel consiglio comunale di lunedì si cominci a parlare di come sostenere la ripartenza della città in questo difficile momento con uno spirito costruttivo e non mi riferisco solo alle poste finanziarie in bilancio. Può essere un grande momento politico per Gorizia. Un segnale che dobbiamo dare, non ai nostri elettori ma a tutta la nostra città".

"E adesso un occhio ai contagi. La situazione sembra stabilizzarsi con un solo nuovo caso in più. Mi raccomando, non molliamo. Siamo bravissimi. Continuiamo così. Prestissimo ricominceremo a uscire. Intanto intensificano i nostri abbracci virtuali, che non sono meno intensi. Abbraccione", conclude Ziberna.