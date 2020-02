Un centro gourmet nell’ex caserma dei pompieri

Sono più di 20 anni che a Udine si discute il destino dell’ex caserma dei Vigili del fuoco, in piazzale Cadorna, tra via Cussignacco e via Ciconi. Il complesso del Vecchio Macello di Udine, costruito nel 1879 è il più antico e, forse, l’unico esempio di archeologia industriale conservatosi all’interno della città, nel perimetro che corrisponde, all’incirca, alla quarta e ultima cinta muraria della città.

Per realizzare questo edificio, infatt, furono abbattute sia le mura che la porta urbana di via Cussignacco.

Dopo la costruzione, negli anni Venti, del nuovo macello di via Sabbadini, divenne la sede dei Vigili del fuoco fino al loro trasferimento nel 1997 ed è ora utilizzato dall’Accademia di scienze, lettere e arti, dalla Protezione civile e dai servizi cimiteriali del Comune.



20 anni di incertezza

Nel corso degli ultimi anni sono state formulate alcune proposte per trasformare l’area e adibirla a sede di uffici comunali o del museo di storia naturale. E’ stato oggetto anche di diversi studi durante i quali è emersa la presenza di interessanti dipinti murali all’interno di quella che era la palestra.



In fase di valutazione

“Ho iniziato a pensare a un utilizzo alternativo dell’edificio nel 2013, come tesi di laurea” racconta Andrea Fabris, l’architetto che ha presentato uno studio di fattibilità e il relativo quadro economico sia all’amministrazione comunale di Udine che all’assessorato regionale alle attività produttive.“L’idea è realizzare un centro enogastronomico del Friuli come vetrina delle eccellenze del nostro territorio – prosegue -. Una sorta di ‘Eataly’ ma relativa al Fvg, insomma. Su una superficie lorda di circa 4.400 metri quadrati, il progetto prevede un edificio principale a base rettangolare, tre lunghi edifici secondari e due palazzine più piccole, oltre a una cantina del vino interrata come espositore e negozio che riunisce tutti i consorzi vinicoli”.Entrando più nel dettaglio si definisce meglio anche la destinazione d’uso dei vari edifici.“Il fabbricato principale ristrutturato, sviluppato su due piani fuori terra, ha una superficie coperta di 1.170 metri quadri ed è formato da due ali, ciascuna di 390 metri quadri, unite fisicamente da una nuova hall centrale a doppia altezza, con la stessa area, realizzata con struttura architettonica moderna autonoma in vetro e acciaio. L’ala nord dovrà accogliere una nuova sala conferenze realizzata a gradoni e sviluppata a doppia altezza fra il piano terra e l’interrato”.“I tre edifici secondari ristrutturati presentano ciascuno una pianta rettangolare a un piano fuori terra. Il primo edificio è il più ampio, è molto lungo e stretto; il secondo e il terzo sono più compatti. Questo insieme di fabbricati chiudono al piano terra una corte interna al di sotto della quale viene realizzata una cantina vinicola da 1.400 metri quadrati. E’ costituita principalmente da un ambiente centrale, open space, che si presenta come un labirinto di pareti attrezzate allestite da centinaia di bottiglie di vino e culmina nel suo centro con una grande sala adibita a preparazione cibi e degustazioni vini”.Lo studio di fattibilità è stato presentato all’amministrazione comunale.“Si tratta di un progetto senza dubbio interessante – chiarisce il vicesindaco di Udine, Loris Michelini -. Al momento, però, non possiamo farci carico della sua realizzazione, perché siamo impegnati a far fronte ad altre priorità, come la sistemazione dell’ex caserma Osoppo e del palazzo della Prefettura”.Si riserva del tempo per valutare meglio il progetto, invece, Giovanni Da Pozzo, presidente della Ccia Pordenone Udine, a cui per primi abbiamo sottoposto lo studio di fattibilità. “E’ necessario anche valutare l’interesse da parte degli imprenditori - precisa - per considerare le possibilità di realizzazione”.