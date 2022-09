Un d’Artagnan rubato torna al suo proprietario

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne residente a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, un dipinto a olio su compensato (37x27 cm), di autore sconosciuto, raffigurante “Charles de Batz de Castelmore”, meglio noto come d’Artagnan, recentemente sequestrato dai militari in un esercizio commerciale di settore a Trieste.

L’attività investigativa che ha consentito l’individuazione e il recupero dell'opera s'inquadra nel costante monitoraggio dei siti di e-commerce che i militari del Nucleo specializzato svolgono per contrastare la commercializzazione di beni di provenienza illecita.

In particolare era stata notata – prima su una piattaforma commerciale online e, in un secondo momento, sul relativo catalogo cartaceo - l’inserzione di un dipinto che aveva attirato l’attenzione per il particolare soggetto rappresentato. Gli approfondimenti investigativi, condotti anche in collaborazione con il Nucleo Tpc di Bologna e le Stazioni di Trieste via Hermet e Fogliano-Redipuglia, hanno consentito di accertare che il dipinto poteva corrispondere a uno del tutto simile censito nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database al mondo di opere d’arte rubate gestito dal Comando dell'Arma.

Per avere certezza della corrispondenza, è stato contattato il proprietario dell'opera, che era stata rubata nel 2001 nella sua abitazione, che ha riconosciuto - senza ombra di dubbio - il dipinto. La Procura della Repubblica di Trieste ha così disposto il sequestro del quadro e ulteriori accertamenti per ricostruire il percorso dell'opera dopo il furto. Il possessore, in buona fede, l’aveva acquistato dall’esercizio commerciale monitorato. In precedenza, il dipinto era stato acquistato da privati tra Gorizia e Fogliano-Redipuglia, che ignoravano l’origine furtiva del bene.

Al termine delle indagini, il legittimo proprietario, a distanza di 21 anni dal furto, si è potuto riappropriare dell'opera.