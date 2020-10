Un fulmine colpisce una casa a Latisana

Il maltempo di questa notte, preannunciato dall'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, ha già causato alcuni problemi nella Bassa Friulana, in particolare a Pertegada di Latisana dove, poco prima delle 7, un fulmine ha colpito un'abitazione.

Paura per le persone che si trovavano all'interno dell'edificio in quel momento perché la scarica elettrica ha raggiunto un quadro della distribuzione della corrente, facendo saltare l'impianto. Per fortuna non c'è stato lo sviluppo di un incendio e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell'abitazione.