Un lavoratore in nero in un centro di scommesse sportive

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, con la collaborazione dei militari della Stazione di Guardiella, hanno eseguito una serie di controlli nelle agenzie di scommesse sportive cittadine, per prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza, oltre alla regolarità sul territorio nazionale di cittadini stranieri.

In uno dei centri in esame, è emersa la presenza di un lavoratore extracomunitario 'in nero', impiegato come addetto alle pulizie, mentre un collaboratore familiare non aveva la prevista iscrizione all’Inail. Per questo, l'attività è stata sospesa fino alla regolarizzazione delle posizioni, con l’obbligo di assunzione del lavoratore irregolare. E' scattata anche una sanzione per oltre 6mila euro.