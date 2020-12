Tragedia a Moggio Udinese dove questa mattina un uomo di 51 anni, originario del Veneto, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dove viveva da solo.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari: per l'uomo, colto con ogni probabilità da un infarto, non c'è stato nulla da fare. La salma è stata affidata ai familiari per la celebrazione dei funerali dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. Sul posto anche i Carabinieri.