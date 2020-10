Un migrante positivo, alla Cavarzerani è di nuovo ‘zona rossa’

All’ex caserma Cavarzerani di Udine scatta nuovamente la ‘zona rossa’. Lo ha deciso il sindaco Pietro Fontanini che, nel tardo pomeriggio, ha firmato l'ordinanza che vieta l'ingresso e l'uscita degli ospiti con effetto immediato e fino al 15 ottobre.



La misura era già stata in vigore questa estate, dal 21 luglio fino al 26 agosto, quando la Cavarzerani era stata presidiata 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine, dall'esercito, dal personale della Polizia Locale e dai volontari della Protezione civile.



Il provvedimento è stato adottato d'urgenza dopo che uno dei migranti accolti nella struttura è risultato positivo al Coronavirus. Al momento sono 197 i cittadini stranieri accolti nel centro di via Cividale, dopo il trasferimento in altre sedi di oltre 250 migranti, disposto in più tranche dalla Prefettura di Udine.



La stessa Prefettura sta lavorando, insieme al Ministero, per la riorganizzazione degli spazi all’interno dell’ex caserma Cavarzerani, affinché gli ospiti possano essere divisi in aree non collegate tra loro, così da contenere le possibilità di contagio da Covid19.



Starà ora sempre alla Prefettura disporre un cordone di controllo impiegando le forze dell'ordine.

"Spero che il sindaco Fontanini abbia valutato con attenzione le decisioni prese sulla Cavarzerani - afferma la consigliera comunale Eleonora Meloni -, si sia consultato con le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, senza avventurarsi in scelte solitarie. Dichiarare un'altra volta 'zona rossa' tutta la struttura - conclude -, con il conseguente spiegamento di mezzi e personale, significa che là dentro si sono dei problemi cui non si sta facendo fronte in modo adeguato".