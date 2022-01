Un'ottantina di furti a loro carico, scatta la condanna

Erano accusati di aver messo a segno un’ottantina di furti in abitazione nell’arco di tre mesi. Riconosciuti parzialmente colpevoli dal Tribunale di Udine, un 39enne e un 45enne, entrambi rumeni, sono stati condannati a cinque anni, compresi due anni patteggiati in precedenza, e a tre anni e nove mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Roberto Pecile.

Per la pubblica accusa, nel 2017 i due avevano messo a segno rispettivamente a 77 e 59 furti tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, sottraendo dalle case visitate preziosi, contanti e dispositivi elettronici. Il giudice ha riconosciuto la loro colpevolezza per tre episodi avvenuti a Mortegliano e uno a Corte de’ Frati in provincia di Cremona.

Il 39enne, difeso dall’avvocato Alberto Tedeschi, è stato giudicato colpevole di altri quattro furti compiuti tra Buja e Osoppo. In tutti gli altri casi, i due stranieri sono stati assolti.

Assolto dall’accusa di aver compiuto tre furti anche un altro 39enne rumeno, difeso dall’avvocato Laura Luzzatto Guerrini, che cinque anni fa aveva patteggiato due anni di reclusione per alcuni di questi colpi messi a segno tra Porpetto e Gonars. I due erano stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Palmanova il primo maggio 2017.