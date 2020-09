Un positivo, asintomatico, tra gli impiegati dell'Electrolux

Il Covid-19 entra anche negli uffici dell’Electrolux di Porcia. Dopo che nei giorni scorsi si sono verificati tre casi di positività tra gli operai, ora è stato rilevato un contagio, asintomatico, tra gli impiegati dello stabilimento pordenonese.

Mancando il dipendente da più di una settimana dal lavoro, per altri motivi, è desumibile che il contagio non sia avvenuto in fabbrica. In seguito alla positività, l’azienda ha optato per la quarantena fiduciaria per i tre colleghi più vicini e il manager che li dirige.

A segnalarlo le Rsu Fiom, Fim e Uil dell’azienda che ricordano la massima attenzione per le misure precauzionali di comportamento individuale e confidano sul senso di responsabilità di tutti i lavoratori.