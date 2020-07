Un viaggio lungo quanto l’estate sui social di Autovie

#autovienonsiferma #iorestoinitalia #autovieperlanatura #alvolanteconautovie sono gli hashtag dellla nuova video campagna estiva di Autovie Venete. Di forte attualità e tutti legati da un filo conduttore – l’autostrada - i temi che Autovie ha scelto di raccontare attraverso una serie di clip e animazioni, a cominciare dalle clip in 2D dedicate alla sicurezza.

Molte delle azioni al volante con il tempo diventano automatismi non sempre corretti, che chi viaggia ripropone costantemente. Grazie alle animazioni i comportamenti inadeguati vengono spiegati, modificati e reimpostati: dal sorpasso, all’utilizzo delle tre corsie, dall’uso delle cinture sui sedili posteriori fino alla corretta modalità di immissione in autostrada.

La campagna video, invece, si apre con le vacanze. È il turismo, infatti, il primo topic scelto, abbinato all’hashtag emblematico #iorestoinitalia. Uno slogan che è un invito a (ri)scoprire il territorio e a valorizzare le realtà locali, messe a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Una serie di clip realizzate anche grazie alle immagini fornite da Promoturismo Fvg e dalla Conferenza dei Sindaci delle località balneari del Veneto, presieduta da Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento e mixate con un montaggio incalzante ed emozionale.

A fare da testimonial, tre dipendenti di Autovie società concessionaria di un’infrastruttura che attraversa il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e rappresenta un ottimo volano per l’economia. Due regioni, il Veneto e il Fvg che hanno moltissimo da offrire: dalla montagna, al mare, passando per numerose e incantevoli città d’arte. Tutte mete facilmente raggiungibili dall’autostrada.

#autovienonsiferma è l’hashtag che racconta i lavori notturni sulla rete autostradale, sia quelli di “routine” che quelli di completamento della terza corsia. I cantieri, infatti, dopo lo stop dovuto alla fase più critica del Covid-19 sono tornati attivi al cento per cento. Mantenere un’infrastruttura in perfette condizioni è una delle priorità della Concessionaria che per limitare il più possibile i disagi agli utenti organizza gli interventi più impattanti nelle ore notturne.

Direttori dei lavori, tecnici e operai raccontano come si lavora di notte, quali sono le precauzioni da adottare e i vantaggi per gli utenti.

#autovieperlanatura è invece l’hashtag dedicato all’ambiente. Che cosa fa la Concessionaria per tutelare il territorio attraversato dall’autostrada? Adotta una serie di misure di mitigazione ambientale, di depurazione delle acque e di integrazione del patrimonio arboreo che richiedono notevoli investimenti, come spiegano i tecnici protagonisti dei video.

E per finire, il relax #ioviaggiocon una sfilza di mini sondaggi divertenti per far scoprire agli utenti, giocando, i servizi che offre l’autostrada.