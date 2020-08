Una cinquantina di migranti fermata a Trieste

Giornata straordinaria di rintracci di migranti. Accanto alla quarantina di stranieri intercettati in Friuli - tra le Valli del Natisone e la zona di Buttrio e Pradamano - questa mattina si segnala anche un massiccio rintraccio a Trieste.

La Polizia di frontiera ha fermato una cinquantina di persone, tra le quali numerosi minorenni, provenienti da Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, nella zona di San Dorligo della Valle, area da sempre utilizzata dai passeur per far entrare dalla Slovenia quanti cercano di arrivare illegalmente nel nostro Paese dalla rotta balcanica. Sono stati tutti portati a Fernetti per le procedure d'identificazione.