Una coppia si apparta, ma viene aggredita e rapinata

Una coppia di giovani che questa notte aveva cercato intimità in un immobile fatiscente di via Latisana, a Pavia di Udine, è stata rapinata da due cittadini stranieri. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando una ragazza in lacrime ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Immediatamente sul posto si sono precipitati i militari dell'Arma della Radiomobile della Compagnia di Udine.

All'arrivo dei Carabinieri lui è stato trovato tumefatto e sanguinante a terra, la ragazza sconvolta. Dei due rapinatori nessuna traccia. I due ragazzi hanno ricostruito quanto accaduto dando immediate indicazioni ai militari per rintracciare gli aggressori.

Non appena i due si erano appartati all'interno dell'immobile fatiscente sono stati aggrediti da due stranieri, due marocchini già noti alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, poi trovati a dormire in un vicino container.

I due hanno rapinato il ragazzo del suo telefonino e dei suoi soldi, circa 50 euro. Poi hanno cercato di rincorrere la ragazza ma quest'ultima è riuscita a scappare dando l'allarme.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalle due vittime, lui di Milano, lei di Udine, i militari hanno individuato i due stranieri e li hanno arrestati per rapina e lesioni. Il ragazzo ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni.