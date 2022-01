Una fiaccolata per ricordare il 17enne ucciso per gelosia

Gli amici di Robert, il 17enne ucciso per gelosia, lo ricorderanno con una fiaccolata, in programma domenica 16 gennaio alle 18, con partenza da Campo San Giacomo, rione triestino dove il giovane era cresciuto. L'iniziativa è organizzata nel rispetto delle volontà della famiglia.

Il percorso passerà davanti ad alcuni degli istituti scolastici frequentati negli anni dal 17enne. Al termine della fiaccolata, sul sagrato della Chiesa di San Giacomo, Robert sarà ricordato da amici e parenti. Poi, saranno lanciati in aria palloncini bianchi in sua memoria. I partecipanti sono invitati a portare una candela bianca.

Nel frattempo proseguono le indagini dei Carabinieri per fare piena luce su quanto accaduto. Il corpo senza vita del 17enne, che mancava da casa da venerdì scorso, era stato ritrovato nella serata di sabato 8 gennaio nel sottoscala di uno stabile di via Rittmeyer.

Per l'omicidio era stato fermato poco dopo il 21enne Alì, per cui il Gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il rischio di reiterazione del reato.