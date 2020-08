Una pista ciclabile dal Torre a al Natisone

Venerdì pomeriggio, 31 luglio, si è tenuto un incontro con i tecnici delegati alla realizzazione del progetto definitivo della Palmanova - Manzano. L’opera, divisa in due lotti, costerà complessivamente 65 milioni di euro, e sarà finanziata dal Ministero delle infrastrutture. Come riferito dal sindaco di San Giovanni al Natisone Carlo Pali, è stato condiviso il piano che prevede la realizzazione di una ciclabile continuativa dal ponte sul Torre al ponte sul Natisone, marciapiedi lungo la Palmarina nelle zone urbane di Medeuzza e San Giovanni, marciapiedi lungo la zona urbana della SR56, la realizzazione di una bretella di collegamento tra via Casali e la SR56, la realizzazione di una nuova rotonda alla Brava, e una nuova rotonda in ingresso a Medeuzza. Sarà inoltre spostata la rotonda del Despar che sarà messa in asse con la strada.



“È dal 2004 che si parla di questa strada - ha spiegato sindaco -, finalmente è stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’arteria attuale e la realizzazione di una più veloce”.

Per quanto riguarda i lavori fermi per il nuovo ponte di Viscone, Pali si augura che il cantiere possa riprendere nel minor tempo possibile.