Una valle perde la scuola e potrebbe toccare ad altre

L’adeguamento alle norme tecniche di prevenzione per le costruzioni in area sismica sta facendo tremare, è il caso di dirlo, i polsi degli amministratori locali e regionali, soprattutto se si tratta di scuole. Non tanto perché ci siano rischi concreti per i nostri ragazzi, quanto per il fatto che servono tanti soldi e durante i lavori bisogna comunque trovare una soluzione alternativa per garantire il proseguimento del servizio.

Gli aggiornamenti alle norme sulle costruzioni, l’ultima delle quali risale allo scorso anno, hanno di fatto modificato i parametri sulla base dei quali viene determinato il livello di sicurezza riconosciuto al singolo edificio. Tutto è poi complicato dal fatto che la zonazione sismica ha definito aree a rischio territori un tempo esclusi, o dalla vetustà dell’edificio, tale da rendere molto complicati e quindi costosi i lavori per mettere tutto a norma. Il risultato è che molti Comuni del Friuli-Venezia Giulia, in particolare nell’area montana, ma non soltanto, sono alle prese con il difficile compito di mettere a norma gli edifici e reperire i fondi necessari, senza però creare eccessivi disagi alla cittadinanza. Impresa non facile, soprattutto se si parla di Comuni montani, dove le strutture sostitutive a disposizione sono poche e le distanze tra un centro abitato e l’altro notevoli, con il risultato che per garantire ai propri alunni la prosecuzione delle lezioni, un Comune deve in pratica mandarli altrove.



Quasi 1.300 gli istituti in regione

Per comprendere quanto sia ampio il problema è sufficiente ricordare che in regione sono presenti 1.024 scuole pubbliche alle quali si aggiungono l’ottantina di paritarie comunali e altre 180 paritarie private. Nel 2018, a fronte di 224 interventi finanziati per un totale di oltre 164 milioni di euro (tra fondi europei, statali, regionali e comunali) per lavori di adeguamento, ristrutturazione energetica e ristrutturazioni di vario genere, ben 96 comprendevano l’adeguamento antisismico con una spesa complessiva (inclusi anche altri interventi) di oltre 129 milioni di euro. Gli interventi programmati nel 2019 sono 227 per un totale di oltre 178 milioni di euro; all’interno di questo dato, gli interventi di adeguamento o miglioramento antisismico sono ben 134 per una spesa di quasi 122 milioni di euro.



Solo con l’aiuto dello stato

“Quasi tutte le scuole della nostra regione - conferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti - sono state controllate e abbiamo un quadro puntuale di cosa serve e dove bisogna intervenire. Ci sono scuole che hanno maggiori difficoltà, ma già l’anno scorso sono arrivati i contributi e sono state avviate le procedure per effettuare i lavori. L’aggiornamento delle normative tecniche ha complicato le cose ampliando il numero di strutture sulle quali è necessario intervenire. È evidente che, senza l’aiuto dello Stato, la Regione da sola non riuscirà in tempi brevi a fornire una risposta alle tante esigenze provenienti dal territorio. Parliamo di centinaia di edifici. Dunque la sfida è da far tremare i polsi anche se si tratta di interventi necessari per rendere ancora più sicuri edifici che sono già comunque in buone condizioni, tanto più che siamo già corsi ai ripari dove era maggiore il rischio”.

Abbiamo quindi chiesto a Pizzimenti quanto tempo sarà necessario per mettere a posto le cose e per evitare che qualche sindaco perda il sonno perché deve comunque autorizzare il funzionamento della scuola in deroga: “Serviranno comunque anni per mettere tutto a posto - conferma l’assessore - tanto più se si tratta di interventi che richiedono un iter piuttosto articolato e che pretendono molte risorse, per lo meno qualche altro centinaio di milioni di euro oltre a quelli già spesi”.