Una vettura si ribalta a Moruzzo

Due persone sono state soccorse, nel primo pomeriggio, a seguito di un incidente lungo l'ex provinciale 83, nel territorio di Moruzzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine, il conducente ha perso il controllo della macchina, che si è ribaltata.

Immediata la chiamata al 112: gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco del comando di Udine.

Una delle due persone ferite è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite, fortunatamente, non gravi. La seconda, sempre con conseguenze non gravi, è stata condotta con l'ambulanza al pronto soccorso udinese.