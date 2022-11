Una violenta rissa per una 'bionda' si chiude con un arresto

Una violenta lite, scoppiata per una 'bionda'. L'episodio, avvenuto a Roma dieci anni fa, si è concluso in questi giorni nell'area di servizio di Duino Aurisina dove il protagonista della rissa, condannato a un anno, 11 mesi e 28 giorni per rapina aggravata, ha incontrato sulla sua strada una pattuglia della Stazione Carabinieri di Basovizza.

L'uomo, un 33enne rumeno, al rifiuto di ricevere altre birre in un bar, aveva aggredito un gruppo di persone con i cocci di una bottiglia di vetro, facendosi consegnare i soldi che avevano con loro per poi spostarsi in un altro locale. Era scattata una denucia, ma lui nel frattempo si era reso latitante.

A distanza di tempo, è stato scoperto dai militari durante una sosta-ristoro nel corso del suo viaggio, che ora subirà un lungo stop. E' stato, infatti, accompagnato nel carcere del Coroneo, dove sconterà la pena.