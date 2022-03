Unione civile per il permesso di soggiorno, patteggia sei mesi

Quante volte è successo che due persone, una italiana, l’altra straniera, abbiano contratto matrimonio solo per consentire a uno dei due di avere il permesso di soggiorno in Italia? Questa è la storia assolutamente singolare dello stesso stratagemma applicato alle Unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Proprio per questo un uomo di 50 anni residente nel capoluogo friulano ha patteggiato sei mesi di reclusione, pena sospesa, davanti al gup del Tribunale di Udine Mariarosa Persico. L’altro protagonista della vicenda, un cittadino albanese di 57 anni, è stato invece rinviato a giudizio.

Stando alle accuse, per le quali l’italiano ha reso ampia confessione, nell’agosto del 2019 i due hanno indotto l’ufficiale di stato civile del Comune di Udine a redigere una falsa richiesta di costituzione di unione civile e, quindi, a effettuare una falsa registrazione. Pochi giorni dopo, lo straniero ha chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari. Che si trattasse di un'unione civile di convenienza è stato scoperto grazie alle indagini della squadra mobile della Questura di Udine.

“La lettura della Procura - spiega il difensore dello straniero, avvocato Francesco Dall’Asta - è moraleggiante. Il falso non sussiste perché la norma non prevede che ci debba essere un sentimento per contrarre l’unione, così come accade per il matrimonio. Diversamente - conclude il legale - si dovrebbe procedere penalmente per tutti i matrimoni di convenienza”.