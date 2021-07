Uniti anche nella cattiva sorte, marito e moglie finiscono in carcere

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Aurisina hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di una coppia rumena. I provvedimenti, emessi dall’Autorità Giudiziaria di Firenze, sono relativi a condanne per reati commessi in passato nel capoluogo toscano.

Prima della conclusione dei processi che li vedevano coinvolti i due erano spariti, facendo perdere le loro tracce per oltre sette anni. Fino a ieri pomeriggio, quando una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina li ha rintracciati a bordo di un pullman di linea diretto proprio a Firenze. Dagli accertamenti svolti dai militari è risultato che lui, 41enne, deve scontare due anni e tre mesi di reclusione per invasione di terreni, danneggiamento e numerosi furti aggravati. A carico della moglie, 40enne, una condanna di cinque mesi per ricettazione. Così, i due sono stati accompagnati insieme nella caserma ad Aurisina.

Al termine delle formalità di rito sono stati accompagnati al Coroneo, dove sconteranno le rispettive condanne.