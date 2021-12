Uomo aggredito a Malborghetto, potrebbe trattarsi di un lupo

Da giorni a Malborghetto-Valbruna non si parla d'altro che dell'aggressione subita da un cittadino che risiede nella frazione di Santa Caterina.

Giovedì 9 dicembre, in piena notte, un animale nero - non ancora ben identificato - è entrato in un'abitazione, iniziando ad attaccare il cane che vive all'interno. Per proteggere il suo amato fido, il proprietario ha iniziato una colluttazione con l'intruso a quattro zampe, rimediando un morso.

A raccontare la vicenda è stato il sindaco, Boris Preschern, che ha reso noto come l'animale in questione potrebbe essere un lupo ibrido, almeno secondo quanto riferito dal suo concittadino. A stabilire l'esatta identità della specie in questione, però, saranno le analisi disposte sui peli lasciati dal canide durante l'aggressione.

Il primo cittadino, infatti, affinché non ci siano dubbi, questa mattina ha informato con una nota dettagliata le autorità forestali competenti e la Prefettura, chiedendo un accertamento e l'avvio di soluzioni immediate ed efficaci per contrastare la proliferazione dei lupi nel territorio.

"Quando accaduto ci fa pensare che probabilmente si è atteso troppo tempo per intervenire sui lupi", ha commentato Preschern.

Sul caso interviene anche la Federcaccia del Fvg, che ha presentato un esposto in Procura. "Della notizia eravamo a conoscenza già da venerdì scorso, essendo stati informati da alcuni cittadini preoccupati per la loro incolumità", spiega il presidente Paolo Viezzi. "Per la predisposizione della segnalazione era, però, necessario effettuare dei sopralluoghi e acquisire documenti utili a corroborare le descrizione dei fatti e questo obiettivo è stato raggiunto".

"E' nota a tutti, da oltre un anno, la presenza nel Tarvisiano di una coppia di predatori che hanno generato un branco composto attualmente da nove esemplari. Gli stessi sono stati ripetutamente ritratti nelle vicinanze delle abitazioni e dei paesi, ingenerando nella comunità un forte senso di preoccupazione. Le varie amministrazioni pubbliche, da quella regionale alle locali, sono consapevoli del fenomeno e delle possibili conseguenze".

"Sarà, dunque, compito della magistratura valutare se nella gestione della specie, oltre che del caso particolare, siano stati compiuti tutti gli interventi utili a garantire la sicurezza pubblica, quella delle attività sociali e imprenditoriali. Il mondo venatorio non ha alcun interesse né desiderio di abbattere dei lupi - specie che va assolutamente tutelata così come regolata – ma ha il dovere di segnalare le problematiche alla tranquillità delle persone e attività quando queste derivano da quella fauna selvatica che i cacciatori contribuiscono da anni a censire, studiare e controllare sotto il profilo gestionale".

"E' il senso civico e quello della responsabilità collettiva a far sì che episodi di pericolosità non restino sottaciuti neanche quando riguardano specie protette. Quello sui rischi ed eventi pregiudizievoli collegati agli animali è un silenzio colpevole che appartiene alle ideologie, dogma di una parte chiassosa e intollerante della società che va culturalmente combattuta", conclude Viezzi.