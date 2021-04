Uomo barricato in casa a Cividale

Un uomo intorno ai 50 anni si è barricato in casa dalle 18 di ieri a Cividale del Friuli, in un appartamento di un complesso residenziale a ridosso del centro storico. Un testimone ha riferito di averlo visto, prima che entrasse in casa, con un’arma che, però, potrebbe essere anche una pistola-giocattolo o una scacciacani.

Sul posto sono giunti i Carabinieri del Gis, alcuni dei quali si trovano su un terrazzino adiacente all’appartamento dell’uomo, al secondo piano dell’immobile. Gli stessi carabinieri stazionano nell’appartamento attiguo. Lo stabile nel quale l’uomo si trova non è stato evacuato.

La situazione è apparentemente molto tranquilla.

Notizia in aggiornamento