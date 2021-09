Uomo disperso sul Monte Fara

Gli uomini del Soccorso Alpino sono ancora impegnati in due nuovi interventi. Il primo è scattato alle 19.15 nuovamente per la stazione di Maniago, che sta operando con tre squadre sul Monte Fara assieme ai Vigili del Fuoco.

A chiamare è stato un uomo che ha detto di essersi perso mentre scendeva dalla cima del monte. Ha riferito di aver raggiunto la vetta alle 16 e poi di aver iniziato la discesa per poi perdersi nel bosco senza via d'uscita. La Sores ha allertato la stazione di Maniago ma poi l'uomo non è stato più raggiungibile al telefono.

I tecnici del Soccorso Alpino si sono portati in quota lungo la strada forestale e stanno battendo i sentieri in discesa dai diversi versanti. L'uomo avrebbe riferito di vedere, dal punto in cui si trovava, le luci di Andreis ma il timore è si trattasse invece delle luci di Montereale, il che significherebbe che si trovasse invece sul versante sud, che presenta tratti con salti di roccia.

Sono stati invece geolocalizzati tre escursionisti che hanno chiesto aiuto alle 21.30 riferendo di essersi persi presso la casera Bordaglia di Sotto e di non avere luci con sé. Tre soccorritori della stazione di Forni Avoltri si stanno portando in quota con il mezzo fuoristrada per andare loro incontro.