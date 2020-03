Uomo rapinato a Lignano Pineta

Un uomo di 57 anni di Lignano è stato rapinato nella sera del 13 marzo nella zona di Pineta, a Lignano Sabbiadoro. Tre malviventi, poi descritti come persone giovani, con il volto travisato, lo hanno accerchiato intimandogli di consegnare i soldi che aveva con sé.

La vittima è stata spintonata e fatta cadere a terra. A quel punto la banda di rapinatori si è data alla fuga. L'uomo si è recato al pronto soccorso per farsi medicare. Per fortuna non ha riportato lesioni serie ed è stato dimesso poco dopo.

I malviventi non sono riusciti a rubargli nulla. Il 57enne ha poi denunciato il fatto ai Carabinieri della Compagnia di Latisana che adesso indagano per identificare i responsabili della rapina.