Uomo ucciso a coltellate a Trieste

Tragedia, nel primo pomeriggio, a Trieste, dove un uomo è stato ucciso a coltellate. L’omicidio si è consumato in un appartamento di via Stuparich, al civico 14.

L'aggressore è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine e portato, in stato di fermo, al Commissariato di via San Sabba. Per la vittima, un raggiunta da più fendenti, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Si tratta di due connazionali di origine africana, padre e figlio, ma non è ancora chiaro quale sia la vittima e quale l'aggressore.