Uova marce lanciate contro lo Scriptorium Foroiuliense

Atto vandalico nei confronti dell’associazione sandanielese Scriptorium Foroiuliense. In serata, la sede – in via Udine – è stata bersagliata da un lancio di uova marce.

“Con tanto dispiacere – raccontano dallo Scriptorium - abbiamo trovato la nostra sede imbrattata da uova marce che qualcuno ha pensato di lanciare sulla finestra accanto al portone di ingresso. Molto strana questa coincidenza, successa proprio in concomitanza agli ultimi avvenimenti. Denunciamo questo atto vile e lo porteremo a conoscenza di quante più persone possibile e nelle sedi più appropriate”.

“A questo porta la politica dell’odio e della discordia portata avanti da miseri personaggi che altro non fanno che incitare al disprezzo e che, visto i progetti d’inclusione sociale che lo Scriptorium, ormai da tempo, sta portando avanti non vorremmo che tali gesti siano volti soprattutto all’odio e al disprezzo del diverso”, spiegano ancora in un post su Facebook. “Puliremo le nostre finestre e se vorrete potrete sporcarle ancora e ancora, ma sappiate che non ci fermeremo e tutti i nostri progetti andranno avanti. Se gettare uova vi fa sentire meno falliti, fatelo pure perché noi alla violenza rispondiamo con la tolleranza”.

Immediata la solidarietà del sindaco Pietro Valent: “Sono indignato per questi piccoli omuncoli che se la prendono con un’associazione di promozione sociale che, in mille maniere, cerca di promuovere l’inclusione delle persone, soprattutto quelle meno fortunate o con qualche problema in più e che si è sempre distinta per essere aperta, accogliente e propositiva verso chiunque”.