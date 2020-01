Urina sui verbali della Polizia, trapper cacciato da Pordenone

Ieri sera, il personale della Questura di Monza Brianza ha notificato nei confronti del trapper e influencer Jordan Tinti, attivo sui social con il nome d’arte Jordan Jeffrey Baby 23, la misura di prevenzione dell'avviso orale disposta dal Questore di Pordenone Marco Odorisio per le sue condotte antisociali, oltre che socialmente pericolose, tenute nel capoluogo della Destra Tagliamento nei giorni scorsi.

Il giovane aveva alloggiato in un bed and breakfast del Friuli Occidentale, quando, a un controllo di una pattuglia della Polizia, è stato trovato in possesso di 2,65 grammi di hashish. Il 29 gennaio, dopo essere già stato colpito da foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pordenone, sul proprio account Instagram ha realizzato e postato numerosi video ingiuriosi e diffamatori nei confronti degli operatori della Polizia di Stato, nei quali ha urinato sui verbali di sequestro della droga e sul foglio di via.

Essendo, quindi, stati rilevati profili di rilevanza penale, è stata depositata alla Procura della Repubblica di Pordenone una comunicazione di notizia di reato per diffamazione continuata e aggravata, vilipendio della Repubblica delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Sul caso interviene anche il Sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che su Facebook commenta: “Il trapper che ama urinare, parla di Pordenone: ‘Mi dispiace ma non suonerò live in questa città perché per ogni grammo ho preso un anno di diffida’. Commento spassionato: ma chissenefrega! Sapere che non verrai a Pordenone mi riempie il cuore di gioia!! 10, 100, 1000 Nilla Pizzi!!!”.