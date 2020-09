Urla, grida e schiamazzi nella notte, bar chiuso per un mese

Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione per 30 giorni disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio nei confronti di un bar in via Brigata Osoppo, a Fontanafredda. La misura è stata adottata alla luce di quanto accaduto domenica notte. Alla Stazione dei Carabinieri di Polcenigo, intorno alle 4.45, sono arrivate diverse richieste d'intervento da parte dei residenti per urla, grida e schiamazzi provenienti dal locale.

I militari, giunti sul posto, hanno identificato oltre 30 avventori, la metà dei quali gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti e altri reati; quattro di loro sono stati multati per ubriachezza molesta. Il gestore è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anti-Covid e denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Durante l’intervento, particolarmente impegnativo, inoltre, tre avventori hanno approfittato del trambusto per dileguarsi.

Il bar era già stato teatro di precedenti interventi; nella notte del 19 luglio era stato necessario l'invio di un’ambulanza per soccorrere una persona alterata dall’alcol. I sanitari avevano trovato una giovane donna in stato di forte agitazione e ubriaca, a causa degli alcolici consumati nel bar. Alla vista degli operatori del 118 si è mostrata molto aggressiva, tentando anche di mordere un medico che cercava di aiutarla.