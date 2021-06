Urta l'auto, poi scappa. Preso il pirata della strada

In una via centrale di Tolmezzo, una giovane donna è rimasta vittima di un incidente apparentemente banale con un altro veicolo che, durante la manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, ha provocato l’urto con la sua utilitaria. Tutto sembrava risolversi per il meglio se non fosse che dopo, una breve conversazione, il responsabile si è allontanato, approfittando della distrazione della ragazza, senza fornire le generalità ai fini assicurativi e non dandole il tempo di annotare la targa.

A peggiorare la situazione, la giovane ha cominciato ad accusare i sintomi del colpo di frusta e ha dovuto recarsi in pronto soccorso dove le sono stati riconosciuti diversi giorni di prognosi. Dopo un appello sui social per cercare testimoni dell’accaduto, andato a vuoto, la donna si è rivolta al Nucleo operativo stradale della Polizia Locale, che con le informazioni fornite ha aperto un’indagine.

Numerosi i controlli effettuati sul territorio; tra questi sono state visionate le immagini della videosorveglianza, seppure l’area dell’incidente non fosse direttamente coperta dalle videocamere e utilizzati i sistemi di lettura targhe gestiti direttamente dalla Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia dislocati in più comuni del territorio di competenza.

Per l'esito delle indagini è risultato decisivo il passaggio del veicolo in tempi antecedenti all'incidente in un’area del centro storico coperta da videosorveglianza; i riscontri presso l'abitazione del proprietario dell’auto hanno portato all'identificazione del conducente.

Grazie all’impegno e alla professionalità della Polizia Locale, che opera quotidianamente sul territorio carnico al servizio del cittadino, a tutela della civile convivenza e a contrasto degli abusi e dell’illegalità, la vicenda ha potuto concludersi positivamente.

Il responsabile dovrà ora rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria di lesioni colpose e fuga da incidente stradale con feriti, oltre che in sede civile per il risarcimento del danno.