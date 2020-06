Urtano un cordolo e si ribaltano, finendo sulle auto in sosta

Incidente nella notte, poco dopo le 3, a Lignano Sabbiadoro. Un ventenne di Latisana, che viaggiava con sua coetanea, pure lei di Latisana, con la sua Fiat Punto, ha affrontato l'incrocio tra via Verona e via Annia, pare a velocità elevata. Ha urtando il cordolo del marciapiede e la vettura si è ribaltata, danneggiando due auto in sosta. Per fortuna i due giovani sono rimasti illesi. Dopo l'allarme, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro, comandata dal luogotenente Nerio Loise.

Per la messa in sicurezza della vettura incidentata e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Lignano Sabbiadoro. I militari dell'Arma contesteranno le infrazioni di legge, tutte amministrative.