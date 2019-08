Urtata da un'auto in città, ferita un'anziana

Un'anziana di 78 anni, che viaggiava a bordo di un motorino, è rimasta ferita in un incidente avvenuto verso le 11:30, a Udine, in viale Ledra.

Per cause in corso di accertamento, l'auto guidata da un 82enne - C.G. di Udine - alla guida di una Fiat Bravo, mentre procedeva lungo viale Ledra diretta in piazzale XXVI Luglio, una volta giunta all'altezza del numero civico 124 ha urtato lateralmente il ciclomotore che procedeva nella stessa direzione di marcia.

La conducente del ciclomotore è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Udine.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Udine, intervenuta sul posto per i rilievi.