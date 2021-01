Urtata dall'auto mentre pedala in bici: donna in ospedale

Incidente stradale a Gemona del Friuli, in via Dante Alighieri, nella prima serata di ieri.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della compagnia di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità, la conducente di una Fiat 500, di 32 anni, della zona, ha urtato una donna che stava pedalando in sella alla sua bicicletta.

Quest'ultima, di 65 anni, di Gemona, è rovinata sull'asfalto ed è rimasta ferita.

È stata soccorsa dall'equipaggio di una ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova che l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.a