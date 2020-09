Incidente questa mattina, intorno alle 12, in Borgo San Mauro, a Sistiana. Per cause in corso di accertamento, una donna che stava pedalando in sella alla sua bicicletta è stata urtata da una Renault Clio che stavo uscendo da un bivio.

È rovinata a terra ed è stata immediatamente soccorsa dal personale medico di un'ambulanza giunto sul posto dopo una chiamata al 112. Non sarebbe in gravi condizioni. È stata portata all'ospedale con l'autolettiga.