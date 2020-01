Urtata in bici, donna in pronto soccorso

Una donna di 66 anni è stata accompagnata, nel tardo pomeriggio di ieri, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palmanova con l'ambulanza, dopo essere rimasta ferita a seguito di un incidente accaduto in via Monfalcone a Cervignano del Friuli. Era in bicicletta quando è stata urtata da una vettura, condotta da un uomo di 43 anni di Manzano, al volante di una Volkswagen Passat, che si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per rilievi e accertamenti. La donna, di Cervignano, è stata medicata dai sanitari. Fortunatamente non è rimasta ferita in maniera seria ed è stata dimessa dopo poche ore. È accaduto poco dopo le 17 di ieri.